“Israele e Hamas vicini a cessate il fuoco entro due giorni” (Di lunedì 17 maggio 2021) Israele e Hamas sarebbero “vicini” a un accordo per un cessate il fuoco. Lo riferisce al ‘Times of Israel’ una fonte diplomatica al corrente delle iniziative per concordare una tregua. Secondo la fonte, l’accordo dovrebbe essere raggiunto “entro due giorni al massimo”. Israele avrebbe intanto deciso di aprire domani il valico di Kerem Shalom con Gaza, in modo parziale, permettendo l’ingresso di carburante per alimentare l’unica centrale elettrica nella Striscia di Gaza. Lo riferisce ‘Sky News Arabia’. “Scambio di opinioni con l’alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell su come il partenariato Usa-Ue può aiutare a porre fine all’attuale violenza tra israeliani e palestinesi. Tutti devono poter godere di uguali misure di libertà, sicurezza, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)sarebbero “” a un accordo per unil. Lo riferisce al ‘Times of Israel’ una fonte diplomatica al corrente delle iniziative per concordare una tregua. Secondo la fonte, l’accordo dovrebbe essere raggiunto “dueal massimo”.avrebbe intanto deciso di aprire domani il valico di Kerem Shalom con Gaza, in modo parziale, permettendo l’ingresso di carburante per alimentare l’unica centrale elettrica nella Striscia di Gaza. Lo riferisce ‘Sky News Arabia’. “Scambio di opinioni con l’alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell su come il partenariato Usa-Ue può aiutare a porre fine all’attuale violenza tra israeliani e palestinesi. Tutti devono poter godere di uguali misure di libertà, sicurezza, ...

