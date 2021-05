Iniziata la sperimentazione sui bambini…? (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci avete segnalato un post pubblicato sul profilo facebook Gianluca Foglia Due (che fossi in voi andrei a segnalare immantinente) sulla pagina Io sto con Zangrillo. Il post è un brevissimo videomontaggio dove si vedono un bambino che trema, con la mamma che gli dice “come on baby”, una ragazza che piange e una scritta semi illeggibile. Il video è questo: Per cercare la fonte ho isolato l’immagine in cui si vede il bambino con la mamma, ho fatto una ricerca a ritroso partendo da lì, e ho trovato il video da cui quell’immagine era presa, lo trovate su quella fogna a cielo aperto che è BitChute, e al vostro posto segnalarei anche questo (anche se su BitChute nessuno cancella nulla). Da lì sono riuscito a risalire a un profilo Instagram, @above genetics, di un papà attivista americano. Un attivista di pseudoscienze varie di nome David Cromar, che ha anche un canale YouTube. Gianluca ... Leggi su butac (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci avete segnalato un post pubblicato sul profilo facebook Gianluca Foglia Due (che fossi in voi andrei a segnalare immantinente) sulla pagina Io sto con Zangrillo. Il post è un brevissimo videomontaggio dove si vedono un bambino che trema, con la mamma che gli dice “come on baby”, una ragazza che piange e una scritta semi illeggibile. Il video è questo: Per cercare la fonte ho isolato l’immagine in cui si vede il bambino con la mamma, ho fatto una ricerca a ritroso partendo da lì, e ho trovato il video da cui quell’immagine era presa, lo trovate su quella fogna a cielo aperto che è BitChute, e al vostro posto segnalarei anche questo (anche se su BitChute nessuno cancella nulla). Da lì sono riuscito a risalire a un profilo Instagram, @above genetics, di un papà attivista americano. Un attivista di pseudoscienze varie di nome David Cromar, che ha anche un canale YouTube. Gianluca ...

