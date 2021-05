Inflazione | a Napoli ad aprile + 1 | 5%

Advertising

fattoquotidiano : BOLLETTE E CARBURANTI Fanno risollevare l'inflazione, ecco i dati - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: BOLLETTE E CARBURANTI Fanno risollevare l'inflazione, ecco i dati - Italia_Notizie : Bollette e carburanti risollevano l’inflazione in aprile (+ 1,1%). Rincari più forti a Catania e Napoli, modesti a… - dbddany : RT @fattoquotidiano: BOLLETTE E CARBURANTI Fanno risollevare l'inflazione, ecco i dati - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: BOLLETTE E CARBURANTI Fanno risollevare l'inflazione, ecco i dati -

Ultime Notizie dalla rete : Inflazione Napoli

L'annua aè, nel mese di aprile 2021, all'1,5%, in aumento rispetto al mese di marzo (1,3) e al di sopra della media nazionale. E' il dato raccolto dall'Istat e diffuso dal Comune di ...Investire parte della liquidità in eccesso in prodotti finanziari a basso rischio, ad esempio, può essere utile a non farla 'aggredire' dall'e dalle commissioni che la banca stessa può ...Ad aprile l’inflazione italiana è stata pari all’1,1%. Lo comunica l’Istat confermando la sua stima preliminare. “Ad aprile, è l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici a trainare l’ulteriore cre ...L'inflazione annua a Napoli è, nel mese di aprile 2021, all'1,5%, in aumento rispetto al mese di marzo (1,3) e al di sopra della media nazionale. E' il dato raccolto dall'Istat e diffuso dal Comune di ...