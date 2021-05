Il Papa sceglie un uomo del dialogo a Hong Kong | tra l' incudine e il martello

(Di lunedì 17 maggio 2021) È un gesuita – proprio come lui – l’cheFrancesco ha messo oggi alla guida di quella che, senza alcun dubbio, è una delle diocesi più “sensibili” del Mondo, in questo periodo storico:. Il nuovo vescovo che avrà la responsabilità spirituale dell’ex colonia britannica – il nono, dalla nascita della diocesi - teatro delle oceaniche proteste anti-cinesi dell’estate 2019, si chiama Stephen Chow Sau-yan, è nato proprio a61 anni fa, ha una laurea all’Università del Minnesota negli Stati Uniti e una solida esperienza di vita come educatore e pedagogo. E sarà forse per via di questa sua frequentazione assidua di giovani e soprattutto studenti, che Padre Chow ha conservato una certa aria giovanile e vagamente impertinente, da ragazzino ben invecchiato. Chow è ...

Ma per la delusione di molti cattolici a Hong Kong, il Papa ha continuato a rimandare, fino a oggi. La prudenza - e l'evidente indecisione - vaticana trovano le loro buone ragioni nella delicatezza ... Al gesuita Stephen Chow affida una delle diocesi più "sensibili" al Mondo. Per non irritare Pechino e non ignorare le proteste ... Il superiore della Compagnia di Gesù: «Fieri dei nostri rapporti con il popolo cinese, risalgono al grande missionario Matteo Ricci che aveva grande rispetto per la cultura» di Pechino ...