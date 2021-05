Highlights e gol Cittadella-Monza 3-0: playoff Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Cittadella-Monza 3-0, match di andata della semifinale dei playoff di Serie B 2020/2021. Decide una tripletta di Baldini (13?, 23? e 85?) che travolge la difesa di Brocchi e mette la firma su un risultato pesantissimo in vista del match di ritorno all’U-Power Stadium. Ora servirà un’impresa al Monza. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Glie le azioni salienti di3-0, match di andata della semifinale deidi. Decide una tripletta di Baldini (13?, 23? e 85?) che travolge la difesa di Brocchi e mette la firma su un risultato pesantissimo in vista del match di ritorno all’U-Power Stadium. Ora servirà un’impresa al. SportFace.

