Hades: la versione PS4 del titolo è stata valutata in Corea (Di lunedì 17 maggio 2021) Udite udite: la versione PS4 di Hades è stata valutata di recente in Corea del Sud, ormai l’annuncio ufficiale dovrebbe essere imminente Di Hades, l’insolito quanto riuscito titolo indie rogue-like di Supergiants Games, ve ne abbiamo ormai parlato fin quasi allo sfinimento. Questo non solo nella nostra corposa recensione (siete sempre in tempo per dargli un’occhiata), ma anche in occasione degli ultimi The Game Awards in cui il titolo in questione ha ricevuto diverse nomine e non sono mancati neanche i (meritati) premi. In parole povere, Hades è stato uno dei migliori giochi del 2020, e probabilmente uno dei migliori giochi da considerare nel passato videoludico recente, quindi non sorprende che coloro che non hanno avuto la ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 maggio 2021) Udite udite: laPS4 didi recente indel Sud, ormai l’annuncio ufficiale dovrebbe essere imminente Di, l’insolito quanto riuscitoindie rogue-like di Supergiants Games, ve ne abbiamo ormai parlato fin quasi allo sfinimento. Questo non solo nella nostra corposa recensione (siete sempre in tempo per dargli un’occhiata), ma anche in occasione degli ultimi The Game Awards in cui ilin questione ha ricevuto diverse nomine e non sono mancati neanche i (meritati) premi. In parole povere,è stato uno dei migliori giochi del 2020, e probabilmente uno dei migliori giochi da considerare nel passato videoludico recente, quindi non sorprende che coloro che non hanno avuto la ...

