Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20: il suo grazie speciale a Sangiovanni su Instagram (Di lunedì 17 maggio 2021) L’ultima puntata del Serale di Amici 20 ha regalato al pubblico da casa un finale da film. Sembrava di essere stati catapultati in una commedia romantica dove, altre al talento, hanno trionfato anche l’amore e l’Amicizia. Giulia Stabile con la sua vittoria ad Amici 20 ha fatto la storia del talent: è lei la prima ballerina donna ad alzare la coppa del programma. Al secondo posto è arrivato il suo compagno di viaggio Sangiovanni. I due hanno portato in scena l’arte e l’amore, perchè come ben si sa sono una coppia anche nella vita. La vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, una volta tornata a casa ha pensato bene di ringraziate tutti i suoi sostenitori con un commovente post su Instagram. La ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021) L’ultima puntata del Serale di20 ha regalato al pubblico da casa un finale da film. Sembrava di essere stati catapultati in una commedia romantica dove, altre al talento, hanno trionfato anche l’amore e l’zia.con la sua vittoria ad20 ha fatto la storia del talent: è lei la prima ballerina donna ad alzare la coppa del programma. Al secondo posto è arrivato il suo compagno di viaggio. I due hanno portato in scena l’arte e l’amore, perchè come ben si sa sono una coppia anche nella vita. Ladi20,, una volta tornata a casa ha pensato bene di ringraziate tutti i suoi sostenitori con un commovente post su. La ...

Advertising

IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - IlContiAndrea : #Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici” a FqMagazine: “Ecco come spenderò i 237mila euro che ho vinto”… - BITCHYFit : Giulia Stabile: “Sangiovanni è stato il mio primo bacio, lo avevo notato già dai provini” - cach1276 : Fossi all’ABR le avrei già fatto il set fotografico, sempre in maniera discreta ma arriva la vincitrice, la Queen,… -