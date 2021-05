Draghi al primo ministro cinese “Rendere più equi i rapporti economici”

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Marioha avuto una conversazione telefonica con ildella Repubblica Popolare, Li Keqiang.Al centro dei colloqui la collaborazione bilaterale, le relazioni UE-Cina e la cooperazione in ambito multilaterale, con particolare riferimento al contrasto alla pandemia, alla Presidenza italiana del G20 e alla lotta al cambiamento climatico, anche alla luce della co-partnership italiana della COP26 insieme al Regno Unito e della Presidenzadella COP15 sulla biodiversità.ha in particolare sottolineato “l'esigenza di rafforzare epiùeconomico-commerciali bilaterali”. Nella conversazione sono stati richiamati gli strumenti di dialogo ...

Il premier cinese Li Keqiang ha avuto oggi un colloquio telefonico con ilministro italiano Mario: Pechino "è pronta a promuovere la cooperazione con l'Italia su commercio, investimenti, energia e cambiamenti climatici, lavorando al successo dell'anno del ......annunciato di voler portare il caso Avellino sul tavolo del presidente del Consiglio Mario. ... Una richiesta accolta dalcittadino di Avellino: "Se fossimo a gennaio o a febbraio non avrei ...Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il primo ministro della Repubblica popolare cinese, Li Keqiang. Ne dà notizia Palazzo C ...AGI - Coprifuoco spostato alle 23 da subito ed eliminato del tutto a partire dal 21 giugno: è la proposta che il premier Mario Draghi ha portato sul tavolo della cabina di regia in corso. Il centrodes ...