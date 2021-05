Covid: in Italia 3.455 positivi in 24 ore e 140 vittime (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 . Sono invece 140 le vittime in un giorno, 93 ieri. Inoltre, sono... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono 3.455 ial test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 . Sono invece 140 lein un giorno, 93 ieri. Inoltre, sono...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - GiovanniToti : Parte oggi al @SanMartino_Ge di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale… - CarloSantaroni : RT @cclatwe: @fattoquotidiano @marcotravaglio Cominciamo peppino. ?? - ilfakelive : Il merito di questo ottimo risultato nella riduzione dei #contagi in #Italia è soprattutto dei cittadini che eviden… -