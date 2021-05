Corte Conti, P.A può ridurre affitti a imprese per pandemia (Di lunedì 17 maggio 2021) La Pubblica amministrazione può ridurre gli affitti alle imprese della ristorazione che hanno affittato i locali a causa della pandemia e delle chiusure che sono state decise per evitare il contagio. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) La Pubblica amministrazione puòglialledella ristorazione che hanno affittato i locali a causa dellae delle chiusure che sono state decise per evitare il contagio. ...

Advertising

matteorenzi : Felice dell’assoluzione di oggi in appello alla Corte dei Conti. E un pensiero a chi sfoga il proprio odio insultan… - fattoquotidiano : La Corte dei Conti non ha registrato il decreto per la produzione del vaccino italiano Reithera - marcocappato : Ora la Corte dei Conti ha bloccato gli 80 milioni di euro pubblici sul fantomatico 'vaccino italiano'. Alcuni di no… - Alessan90143406 : RT @metaanto: Corte dei conti blocca i finanziamenti per la creazione di un vaccino tutto italiano. Perchè? Big Pharma? I soldi solo per… - pierluca_mussi : RT @MarcoRizzoPC: L’ITALIA NON POTRÀ MAI AVERE UNA RICERCA INDIPENDENTE NÈ PRODURRE VACCINI, MA SOLO ESSER SCHIAVA DELLE MULTINAZIONALI DEL… -