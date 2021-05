Corrado Guzzanti | noi cresciuti a pane e Vulvia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Ma ecco l’ingegnoso Pini accendersi di telescopica trovata: cannucci per gazzosa, giustati l’uno all’altro per chilometri. Ed eccola, utensile e pratica la prima sonda marziana”. Pini era Lillo, il comico che fa coppia con Greg; insieme c’era Marco Mazzocca, il notaio famoso per “non è possibili” e anche il filippino che pronuncia il giorno della settimana “giuvidì”. Mentre la voce narrante, è di, regista nel 2006 di questo film, “Fascisti su Marte“. L’arguzia diha piantato bandiera su Marte. ‘Ha toccato’, detto alla Tito Stagno, livelli di comicità mistica. “Inglesi… gente che nuda andava a caccia di marmotte“. Girato in una cava vicino Roma, il film racconta l’epopea di un gerarca e dei suoi fidi scudieri. Un manipolo di estrema destra fascista che cerca di colonizzare il pianeta. Prendendo lo schema dei ...