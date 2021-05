Coprifuoco Italia | Ricciardi | “Via il 2 giugno? Con dati attuali sì”

(Di lunedì 17 maggio 2021)in, è verosimile che la misura scompaia il 2? “Guardando aidi oggi sì, però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento visto è definitiva”. Lo ha detto Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e presidente della Federazione mondiale delle associazioni di sanità pubblica, a ‘Buongiorno’ su Sky TG24. “Nel caso in cui continuiamo a vedere questa tendenza alla diminuzione sì -ha aggiunto- . Nel caso in cui vedessimo un’inversione di tendenza verso un nuovo aumento, è chiaro che dobbiamo porci dei dubbi”. L'articolo proviene daSera.

Leggi anche, Di Maio: "E' il momento di superarlo", Speranza: "Dati migliorano, si può allentare" Tra le ipotesi in campo la possibilità dello slittamento del ...Coprifuoco in Italia, è verosimile che la misura scompaia il 2 giugno? "Guardando ai dati di oggi sì, però dobbiamo prima vedere se quella inversione di tendenza che noi abbiamo fino a questo momento ...L'immunologa Viola: "Il 2 giugno via alla riaperture generalizzate". Ieri il portale del governo ha registrato 385.177 somministrazioni ...