Advertising

sportli26181512 : 'Clamoroso, #Nainggolan al Sona in Serie D!': L'account ufficiale della società, in cui gioca anche Maicon, ha pubb… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Nainggolan

Centotrentuno.com

Il campionato di Serie A non è ancora finito ma già iniziano a circolare voci più o meno insistenti sul calciomercato che verrà. Mercato e fantamercato, come quello che interessa Radja. Il centrocampista dell'Inter è al momento in prestito al Cagliari ma chissà, a 33 anni ancora tutto è possibile. Come vederlo di nuovo in campo con Maicon , ex compagno dei tempi della ...... Nández, Deiola (dall'85' Asamoah), Marin (dal 78' Duncan), Lykogiannis,, João Pedro, ...ALTRO MIRACOLO DI DONNARUMMA - Altra paratona di Gigio sempre su Godin di testa! Salvataggio...Al Milan basta una vittoria per tornare in Champions League. Cagliari matematicamente salvo dopo la striscia di risultati delle ultime settimane.Mkhitaryan risponde alle reti in avvio di Brozovic e Vecino, Lukaku la chiude in contropiede al 90': Fonseca resta al settimo posto ...