Bonus 110%, i chiarimenti tecnici e le procedure Enea arrivano solo online (Di lunedì 17 maggio 2021) Per agevolare l’interpretazione delle norme della maxi agevolazione e renderle di più facile applicazione da maggio le richieste di interpretazione vengono chieste e diffuse solo via canale web Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 maggio 2021) Per agevolare l’interpretazione delle norme della maxi agevolazione e renderle di più facile applicazione da maggio le richieste di interpretazione vengono chieste e diffusevia canale web

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 110% Niente ecobonus a Cinisello: troppi abusi edilizi Cinisello Balsamo (Milano) - Sono 1.784 le richieste di acceso agli atti fatte da geometri e professionisti al Comune per cercare di attivare il bonus 110 per cento per la riqualificazione dei condomini. Ma dopo un anno sono solamente 5 le pratiche pronte a partire. A Cinisello Balsamo appare disarmante il risultato della campagna per l'...

Lara Magoni, incontro con Garavaglia: "Rilanciare il turismo" ... domandando di riconsiderare il Bonus Vacanza, che si è rivelato uno strumento del tutto ... il credito d'imposta per chi riqualifica le strutture ricettive e l'estensione Ecobonus 110% anche agli ...

Bonus 110%, per i condomini salta la scadenza di giugno, proroga a fine 2022 L'Eco di Bergamo L’ultimo episodio di furbetto del super bonus cashback passato alle recenti cronache, probabilmente, è il caso più estremo mai trattato. L’ultimo episodio di furbetto del super bonus cashback passato alle recenti cronache, probabilmente, è il caso più estremo mai trattato.

Superbonus e materie prime «Alto rischio di speculazioni» EDILIZIAUDINE Il problema è noto: grazie all'incremento del bonus 110 per cento sull'edilizia, scarseggiano le materie prime, il cui costo tra l'altro sta crescendo in modo esponenziale anche ...

