Australia, è allarme topi: l'invasione crea danni ingenti (Di lunedì 17 maggio 2021) L'alta velocità di riproduzione dei roditori mette l'Australia in ginocchio. Il proliferare richiama dal letargo il loro predatore naturale Un esercito di topi invade l'Australia. La minaccia, dopo aver già colonizzato il Nuovo Galles del Sud, ora avanza nel Queensland meridionale e nello stato di Vittoria. Le prime stime per i danni parlano già di perdite per milioni di dollari. I topi stanno mettendo in ginocchio un paese già devastato da incendi e siccità senza precedenti. A soffrire della piaga sono soprattutto i luoghi maggiormente colpiti dalla siccità degli ultimi tempi. Quando c'è abbondanza di acqua i topi sono in grado di sopravvivere anche in condizioni di vita disastrose. Il loro ciclo riproduttivo avanza ad una rapidità spaventosa: i topi ...

