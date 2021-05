AT&T fonderà la sua controllata WarnerMedia con Discovery, per creare la seconda compagnia di intrattenimento più grande al mondo (Di lunedì 17 maggio 2021) L’azienda telefonica statunitense AT&T ha annunciato che la sua controllata WarnerMedia si fonderà con il network televisivo Discovery, con l’obiettivo di creare la seconda compagnia di intrattenimento più grande al mondo, dopo Disney. La nuova azienda comprenderà al suo interno Leggi su ilpost (Di lunedì 17 maggio 2021) L’azienda telefonica statunitense AT&T ha annunciato che la suasicon il network televisivo, con l’obiettivo diladipiùal, dopo Disney. La nuova azienda comprenderà al suo interno

Ultime Notizie dalla rete : AT&T fonderà Borse, Milano è la migliore ma spread a 118 punti: Bitcoin in forte ribasso La notizia è che WarnerMedia (che è di AT&T) e Discovery hanno stretto un accordo per arrivare a una fusione per formare una piattaforma streming in grado di gareggiare con i colossi in campo. Resta ...

Borse senza guizzi. Piazza Affari la migliore, brillano Unipol e Diasorin Attenzione ai titoli del settore media, dopo l'annuncio dell'accordo che porterà alla fusione di WarnerMedia (di proprietà di AT&T) con Discovery. Loading... Andamento Piazza Affari FTSE Mib Scatto ...

AT annuncia accordo per fusione WarnerMedia e Discovery ANSA Nuova Europa La plastica inglese spedita in Turchia per essere riciclata finisce bruciata Nel 2020 circa il 40 per cento dei rifiuti di plastica che il Regno Unito ha smaltito all’estero è stato inviato in Turchia. Qui però, anziché essere trattata per essere riciclata, la plastica è stata ...

C'è un nuovo colosso in America, sfida lanciata a Netflix e Disney Nel mondo dello streaming sbarca un nuovo colosso in grado di competere con Netflix, Amazon e Disney. Tre anni dopo aver rilevato Time Warner per oltre 85 miliardi di dollari, il colosso americano del ...

