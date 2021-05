Atp e Wta 2021, i tabelloni dei tornei della stagione (Di lunedì 17 maggio 2021) La lista di tutti i tabelloni dei tornei Atp e Wta per la stagione tennistica 2021. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i vari tornei in preparazione agli Australian Open. Un 2021 in cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana dei tornei in corso. dal 17 al 23 maggio TABELLONE ATP GINEVRA TABELLONE ATP LIONE TABELLONE WTA PARMA dal 9 al 16 maggio TABELLONE INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) La lista di tutti ideiAtp e Wta per latennistica. A gennaio si riparte con la nuova Atp Cup, per poi proseguire con i variin preparazione agli Australian Open. Unin cui gli italiani proveranno ad essere protagonisti, dagli Slam agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i big occhi puntati su Dominic Thiem, oltre che a Djokovic e Nadal. Attenzione ovviamente anche a Roger Federer, che nonostante salti gli Australian Open, non vede l’ora di tornare ad incantare con le sue magie. Di seguito, la lista aggiornata di tutti i main draw settimana per settimana deiin corso. dal 17 al 23 maggio TABELLONE ATP GINEVRA TABELLONE ATP LIONE TABELLONE WTA PARMA dal 9 al 16 maggio TABELLONE INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Wta Ranking Wta lunedì 17 maggio 2021: Swiatek entra in top 10, Giorgi prima italiana Il ranking Atp aggiornato a lunedì 17 maggio 2021 . Al comando della classifica rimane la statunitense Ashleigh ... RANKING WTA 2021 (AGGIORNATO AL 17 MAGGIO): 1 USA Ashleigh Barty 10175 2 JPN Naomi ...

Risultati Internazionali di tennis: trionfano Nadal e Swiatek Il maiorchino ha avuto la meglio sul numero 1 al mondo del ranking Atp, che può definirsi il suo ... Sicuramente non c'era mai stato un risultato simile a Roma, mentre per trovare l'ultima finale Wta ...

Ranking Atp/Wta 17-05-2021 - Salto in classifica per Sonego, piccolo step per Sinner Tennis World Italia Tutto pronto per il WTA al Tennis Club Parma Al via l’Emilia-Romagna Open femminile, torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club Parma. Le sono iniziate sabato 15 maggio, mentre la finale è in programma sabato 22 maggio ...

Risultati Internazionali di tennis: Nadal e Swiatek trionfano a Roma Il maiorchino vince per la decima volta a Roma, sconfitto Djokovic in tre set. Mentre la polacca è prefetta in finale contro la Pliskova con un doppio 6-0 ...

