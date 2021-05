Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 maggio 2021)16 MAGGIOORE 17:20 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGITA ESTERNA TRA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA OSTIENSE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANESE E VIA DI GROTTAROSSA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral