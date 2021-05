Vergogna, i tifosi della Juve sul Web: ” Vesuvio erutta, Arno inonda” (Di domenica 16 maggio 2021) La vittoria del Napoli contro la Fiorentina ha scatenato le ire dei tifosi Juventini. I fan bianconeri non contenti di quanto accaduto contro l’Inter hanno pensato bene di puntare il dito sulla partita del franchi. Quando accaduto durante Juve -Inter è scandaloso, come affermato anche da due ex Juventini come Del Piero e Marocchi, quest’ultimo ha affermato: “Se si potesse, gara da rifare… Ci sono giocatori tipo Chiellini e Cuadrado che sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale”. Per non parlare delle risate, alla vista del rigore assegnato a Cuadrato, da parte dei cronisti Inglesi e Olandesi che hanno fatto il giro del Web. Nonostante tutto la vittoria del Napoli è rimasta indigesta ai tifosi della Juventus, che sul web criticano il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 maggio 2021) La vittoria del Napoli contro la Fiorentina ha scatenato le ire deintini. I fan bianconeri non contenti di quanto accaduto contro l’Inter hanno pensato bene di puntare il dito sulla partita del franchi. Quando accaduto durante-Inter è scandaloso, come affermato anche da due exntini come Del Piero e Marocchi, quest’ultimo ha affermato: “Se si potesse, gara da rifare… Ci sono giocatori tipo Chiellini e Cuadrado che sono inarbitrabili, sono alla costante ricerca di un vantaggio arbitrale”. Per non parlare delle risate, alla vista del rigore assegnato a Cuadrato, da parte dei cronisti Inglesi e Olandesi che hanno fatto il giro del Web. Nonostante tutto la vittoria del Napoli è rimasta indigesta aintus, che sul web criticano il ...

Advertising

TestinaDiVitell : @PirataPantani10 Il solito atteggiamento 'Chiagne e fotte' dei tifosi....quando l'arbitro decide a loro favore va b… - Frank25Lomb : Senza vergogna...per anni a derubare i tifosi dell'amore verso questo sport. Hai pure la faccia tosta di esprimerti… - gianninastar14 : La tanto invocata “variante nerazzurra” per sputtanare i tifosi Interisti. Ma non diciamo che non è successo nulla,… - germanocassese : @juanito1897due la mia domanda è: dove cazzo sono gli ultras bianconeri? dove? NON SI SONO MAI SENTITI QUEST ANNO!… - Vivo_e_vegeto : @PierluigiPugli1 Tifosi ultra-ossessionati e complottisti supportati da stampa e tv senza vergogna. Ora si parlerà… -