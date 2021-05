Vaccino, a soli 8 mesi Vincenzo Mincolla è il più giovane al mondo ad aver ricevuto le 2 dosi Pfizer (Di domenica 16 maggio 2021) Il più giovane vaccinato al mondo con doppia dose di Pfizer è un bambino di soli 8 mesi. Si chiama Vincenzo Mincolla e seppure le sue origini italiane siano palesi nel nome che i genitori Mike e Marissa hanno scelto per lui, vive a Baldwinsville, New York. Il piccolo ha ricevuto la seconda dose di Vaccino lo scorso mercoledì presso la Upstate Medical University, dove è in corso una sperimentazione clinica sulla somministrazione del siero tra i sei mesi e i due anni di età a cui prendono parte 16 bambini. Upstate è solo uno dei quattro siti negli Stati Uniti, gli unici al mondo, che testano il Vaccino Pfizer nei bambini sotto i 5 anni. Finora il governo federale ha ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) Il piùvaccinato alcon doppia dose diè un bambino di. Si chiamae seppure le sue origini italiane siano palesi nel nome che i genitori Mike e Marissa hanno scelto per lui, vive a Baldwinsville, New York. Il piccolo hala seconda dose dilo scorso mercoledì presso la Upstate Medical University, dove è in corso una sperimentazione clinica sulla somministrazione del siero tra i seie i due anni di età a cui prendono parte 16 bambini. Upstate è solo uno dei quattro siti negli Stati Uniti, gli unici al, che testano ilnei bambini sotto i 5 anni. Finora il governo federale ha ...

