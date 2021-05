Ultime Notizie Roma del 16-05-2021 ore 16:10 (Di domenica 16 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio mentre le squadre di soccorso sono ancora impegnata estrarre i corpi delle vittime del bombardamento della scorsa notte nella via a di Gaza City il Ministero della Sanità di massa pubblicato un bilancio provvisorio che parla di almeno 33 morti fra cui 12 donne 8 bambini feriti sono oltre 50 anche se nelle Ultime ore alcune persone sono state estratte in vita dalle macerie il Ministero della Sanità prevede che il bilancio delle vittime possa salire ulteriormente Israele non ha ancora fornito informazioni sui motivi che potrebbero aver reso necessario lo attacco intanto si muove la diplomazia dell’Europa perché si trovi una soluzione che ferma il conflitto convoca per martedì un vertice straordinario dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea appello del papà la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio mentre le squadre di soccorso sono ancora impegnata estrarre i corpi delle vittime del bombardamento della scorsa notte nella via a di Gaza City il Ministero della Sanità di massa pubblicato un bilancio provvisorio che parla di almeno 33 morti fra cui 12 donne 8 bambini feriti sono oltre 50 anche se nelleore alcune persone sono state estratte in vita dalle macerie il Ministero della Sanità prevede che il bilancio delle vittime possa salire ulteriormente Israele non ha ancora fornito informazioni sui motivi che potrebbero aver reso necessario lo attacco intanto si muove la diplomazia dell’Europa perché si trovi una soluzione che ferma il conflitto convoca per martedì un vertice straordinario dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea appello del papà la ...

