Traffico Roma del 16-05-2021 ore 19 | 30

(Di domenica 16 maggio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazioneintenso e rallentato sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana maggiori disagi in quest’ultima ora sulla A24-teramo tra Lazio e Abruzzo in particolare per l’aumento deldi rientro verso la capitale e per i lavori in corso tra Carsoli e Vicovaro piùper entrare in città anche sulla diramazioneSud tra Torrenova e lega aprestare attenzione per un precedente incidente su via Aurelia in prossimità di largo Tommaso perassi code possibili già Dopo il grande raccordo anulare in direzione della centro città per la stessa causa prudenza anche su Viale deignoli dove si procede alla pulizia delle manto stradale a ...