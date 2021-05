Traffico Roma del 16-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è ancora buona domenica dalla redazione la giornata prosegue senza particolari difficoltà per chi viaggio sul grande raccordo anulare sulle tratto Urbano dellaera sempre scarsa la circolazione anche sull’intero percorso della tangenziale est ain prossimità di Casal Bernocchi prudenza per i possibili disagi a causa di un incidente su via o in prossimità di via malafede in direzione del centro a Testaccio Per la precisione su via Marmorata non si escludono rallentamenti nel caso di maggiorverso Piazzale Ostiense dove si lavora per la realizzazione di una nuova pista ciclabile a chi viaggia in treno sulla linea regionale-civitacastellana-viterbo dalle 16 di ieri sera sino al termine del servizio di oggi domenica la circolazione tra Montebello e ...