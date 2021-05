Torino, Cairo fa retromarcia: “Video rubato, mi scuso con il sindaco Appendino” (Di domenica 16 maggio 2021) “Si tratta di un Video rubato, di una conversazione privata con poche persone. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, se l’ho fatto in questo caso con la sindaca Appendino chiedo scusa“. Con queste parole, rilasciate all’ANSA, Urbano Cairo fa retromarcia dopo l’audio diffusosi sui social dove proferisce degli insulti nei confronti di Chiara Appendino, sindaco di Torino, per i ritardi nella costruzione del centro sportivo Robaldo. “Riguardo poi al Robaldo, la nostra colpa, come ha detto in una intervista il capo di gabinetto della sindaca Luca Palese è che abbiamo chiesto di poter realizzare un centro sportivo che richiedeva un investimento maggiore ed era anche più funzionale per la città”, continua il presidente del Torino. Che poi ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) “Si tratta di un, di una conversazione privata con poche persone. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, se l’ho fatto in questo caso con la sindacachiedo scusa“. Con queste parole, rilasciate all’ANSA, Urbanofadopo l’audio diffusosi sui social dove proferisce degli insulti nei confronti di Chiaradi, per i ritardi nella costruzione del centro sportivo Robaldo. “Riguardo poi al Robaldo, la nostra colpa, come ha detto in una intervista il capo di gabinetto della sindaca Luca Palese è che abbiamo chiesto di poter realizzare un centro sportivo che richiedeva un investimento maggiore ed era anche più funzionale per la città”, continua il presidente del. Che poi ...

Advertising

PotereaiSith : @19cecilia06 @KingPancredi @smgi1908 Questo non lo so, anche perché al Toro basterebbe anche il pareggio e si gioca… - sportface2016 : #Torino, la retromarcia di #Cairo: 'Video rubato, mi scuso con il sindaco #Appendino' - ClaudioAgos : RT @MarottaMahalufe: Il Torino di Urbano Cairo è quasi in b, come la sua La7 di serie b. - ZzuCicciu : RT @MarottaMahalufe: Il Torino di Urbano Cairo è quasi in b, come la sua La7 di serie b. - AngeloCioppa1 : A proposito questo è il giornale di Cairo... Il peggior presidente della storia del Torino e forse anche il peggior… -