Serie A – Benevento-Crotone 1-1 | Simy al 93? | Inzaghi trema Cagliari salvo

(Di domenica 16 maggio 2021) Una rete del nigerianonel recupero dicondanna la formazione di Filippoa sperare in passi falsi del Torino

... i sanniti sono ad un passo dallaB Il gol di Simy allo scadere di- Crotone fa scivolare inB ilcon un piede e mezzo: i sanniti ora sono a 3 punti dal Torino che ...Ilè ora a tre punti dal Torino, quart'ultimo, ad una giornata dal termine. I granata ... - IL TABELLINO - UDINESE - SAMPDORIA 0 - 0 Vittoria numero 14 in stagione inA per la Sampdoria ...Le pagelle di Benevento-Crotone 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Vigorito gol di Lapadula nel primo ...Il Benevento si complica la vita con il Crotone facendosi recuperare all'ultimo, Quagliarella sentenza ancora una volta una sua ex squadra ...