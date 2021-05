"Sei un pedofilo". Folla lo lincia e lo getta nel cassonetto (Di domenica 16 maggio 2021) L'uomo è stato accerchiato, picchiato e poi gettato in un cassonetto dai residenti del quartiere Scampia perché ritenuto colpevole di abusi sessuali nei confronti di tre bambini Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 maggio 2021) L'uomo è stato accerchiato, picchiato e poito in un cassonetto dai residenti del quartiere Scampia perché ritenuto colpevole di abusi sessuali nei confronti di tre bambini

zazoomblog : Sei un pedofilo . Folla lo lincia e lo getta nel cassonetto - #pedofilo #Folla #lincia #getta - sottonissima : immorale per i bambini e poi sei un pedofilo di merda ma fallisci - BerluStragista : DOPO CHE HO SCRITTO CHE LO STRAGISTA PEDOFILO #SILVIOBERLUSCONI É PIÚ ASSASSINO ANCORA DEL MEGA KILLER… - bizeldahh : RT @miluarya: incredibile come tutto ciò che è saffico diventa automaticamente pornografico. VI ODIO. MA POI TU DEVI SOLO TACERE COGLIONE… - miluarya : incredibile come tutto ciò che è saffico diventa automaticamente pornografico. VI ODIO. MA POI TU DEVI SOLO TACERE… -