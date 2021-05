Rafa Nadal decima meraviglia a Roma, Djokovic battuto in 3 set (Di domenica 16 maggio 2021) Decimo successo agli Internazionali d’Italia per Rafa Nadal, che supera Djokovic in tre set e si presenta a Parigi da favorito Agli Internazionali d’Italia trionfa Rafa Nadal. Lo spagnolo supera in tre set Novak Djokovic e conquista il suo 10° trofeo al Foro Italico. Per il n.3 del mondo una vittoria in tre set per 7-5 1-6 6-3, dopo aver rischiato di perdere il match nel 3° set. Per Nadal si tratta dell’88° trofeo conquistato in carriera. Adesso lo spagnolo si presenterà al via del Roland Garros da favorito assoluto. Nulla da fare per Djokovic, che perde a Roma la sua quarta finale in sei anni. Il serbo però sembra aver ritrovato la condizione fisica che era mancata nei tornei di Montecarlo e Belgrado. Djokovic ... Leggi su zon (Di domenica 16 maggio 2021) Decimo successo agli Internazionali d’Italia per, che superain tre set e si presenta a Parigi da favorito Agli Internazionali d’Italia trionfa. Lo spagnolo supera in tre set Novake conquista il suo 10° trofeo al Foro Italico. Per il n.3 del mondo una vittoria in tre set per 7-5 1-6 6-3, dopo aver rischiato di perdere il match nel 3° set. Persi tratta dell’88° trofeo conquistato in carriera. Adesso lo spagnolo si presenterà al via del Roland Garros da favorito assoluto. Nulla da fare per, che perde ala sua quarta finale in sei anni. Il serbo però sembra aver ritrovato la condizione fisica che era mancata nei tornei di Montecarlo e Belgrado....

