Quirinale, un presidente per tutte le stagioni (Di domenica 16 maggio 2021) Senza offesa: questo Parlamento si regge per via del Covid. Se non ci fosse la pandemia, e se l’Italia non avesse urgenza di approvare una sfilza di riforme necessarie al Recovery, le due Camere sarebbero già state sciolte da un pezzo. Il presidente della Repubblica ne avrebbe avuto molte ragioni. Ad esempio, non è normale che un organo di rappresentanza tiri avanti con quasi mille parlamentari dopo avere approvato una riforma per sfoltirli di almeno un terzo. L’innovazione vale per il futuro, è vero; ma agli occhi dei cittadini, chiamati a esprimersi con referendum, è come se in Parlamento sedessero 345 abusivi; Covid permettendo, sarebbe stato logico ridare voce al popolo. Anche perché, dalle ultime elezioni a oggi, la mappa politica è tutta cambiata: dei nostri attuali onorevoli, ben pochi verrebbero riconfermati. Come se non bastasse, le Camere non sono in grado ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Senza offesa: questo Parlamento si regge per via del Covid. Se non ci fosse la pandemia, e se l’Italia non avesse urgenza di approvare una sfilza di riforme necessarie al Recovery, le due Camere sarebbero già state sciolte da un pezzo. Ildella Repubblica ne avrebbe avuto molte ragioni. Ad esempio, non è normale che un organo di rappresentanza tiri avanti con quasi mille parlamentari dopo avere approvato una riforma per sfoltirli di almeno un terzo. L’innovazione vale per il futuro, è vero; ma agli occhi dei cittadini, chiamati a esprimersi con referendum, è come se in Parlamento sedessero 345 abusivi; Covid permettendo, sarebbe stato logico ridare voce al popolo. Anche perché, dalle ultime elezioni a oggi, la mappa politica è tutta cambiata: dei nostri attuali onorevoli, ben pochi verrebbero riconfermati. Come se non bastasse, le Camere non sono in grado ...

