MOVIOLA – Udinese-Sampdoria, Bonifazi col braccio: è rigore (Di domenica 16 maggio 2021) Primo episodio da MOVIOLA alla Dacia Arena in occasione di Udinese-Sampdoria. Un episodio che si verifica all’87’ con un calcio di rigore procurato da un tocco col braccio di Bonifazi su conclusione di Quagliarella. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha concesso il penalty, poi realizzato da Quagliarella dagli undici metri. Giusta la decisione del direttore di gara: il braccio di Bonifazi è largo con un movimento punibile con il tiro dal dischetto.Un gol che permette ai blucerchiati di salire a 49 punti e costringe i friulani a restare a 40. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Primo episodio daalla Dacia Arena in occasione di. Un episodio che si verifica all’87’ con un calcio diprocurato da un tocco coldisu conclusione di Quagliarella. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha concesso il penalty, poi realizzato da Quagliarella dagli undici metri. Giusta la decisione del direttore di gara: ildiè largo con un movimento punibile con il tiro dal dischetto.Un gol che permette ai blucerchiati di salire a 49 punti e costringe i friulani a restare a 40. SportFace.

Advertising

infoitsport : Udinese Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: Bonucci su Raspadori, rigore per il Sassuolo: Dopo Napoli-Udinese di ieri e in attesa di… - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: MOVIOLA - CdS: Napoli-Udinese, giusto non assegnare i rigori su Zielinski e Manolas - napolimagazine : MOVIOLA - CdS: Napoli-Udinese, giusto non assegnare i rigori su Zielinski e Manolas - infoitsport : Napoli-Udinese, la moviola del Corriere dello Sport: 'Non c'è rigore su Zielinski' -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Udinese Udinese Sampdoria 0 - 0 LIVE: tiro di Quagliarella, Musso in presa alta CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Sampdoria 0 - 0 MOVIOLA 1 ...

Moviola Udinese Sampdoria: l'episodio chiave del match L'episodio chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Udinese Sampdoria L'episodio chiave della moviola del match tra Udinese e Sampdoria, valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Gariglio. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Moviola Udinese Sampdoria: l'episodio chiave del match Calcio News 24 Udinese Sampdoria 0-0 LIVE: tutto pronto alla Dacia Arena Alla Dacia Arena, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Dacia Arena”, Udinese e Sampdoria si aff ...

MOVIOLA Udinese Sampdoria: gli episodi dubbi del match Gli episodi chiave della partita valevole per la 37a giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Udinese Sampdoria Gli episodi chiave della moviola del match tra Udinese e Sampdoria, valido per la 37a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSampdoria 0 - 01 ...L'episodio chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Sampdoria L'episodio chiave delladel match trae Sampdoria, valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Gariglio. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Alla Dacia Arena, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Dacia Arena”, Udinese e Sampdoria si aff ...Gli episodi chiave della partita valevole per la 37a giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Udinese Sampdoria Gli episodi chiave della moviola del match tra Udinese e Sampdoria, valido per la 37a ...