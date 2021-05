MotoGP, a Le Mans successo di Miller. Zarco e Quartararo sul podio (Di domenica 16 maggio 2021) MotoGP, il GP di Francia. Vittoria di Miller davanti a Zarco e Quartararo. Ottima rimonta di Bagnaia, quarto. LE Mans – MotoGP, il GP di Francia. Seconda vittoria consecutiva per Jack Miller. L’australiano ha sfruttato la sua Ducati per andare a conquistare il successo a Le Mans davanti a Zarco e Quartararo. Da segnalare l’ottima prova di Bagnaia (quarto) davanti a Petrucci, Marquez, Nakagami, Pol Espargaro, Lecuona e Vinales. 11° Rossi che precede Marini. 14° Bastianini. Le altre classi – In Moto3 al termine di una gara ad eliminazione per l’asfalto umido la vittoria è andata a Sergio Garcia (prima in stagione) davanti a Filip Salac e Riccardo Rossi. Decimo Romano Fenati. Da segnalare l’ottavo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021), il GP di Francia. Vittoria didavanti a. Ottima rimonta di Bagnaia, quarto. LE, il GP di Francia. Seconda vittoria consecutiva per Jack. L’australiano ha sfruttato la sua Ducati per andare a conquistare ila Ledavanti a. Da segnalare l’ottima prova di Bagnaia (quarto) davanti a Petrucci, Marquez, Nakagami, Pol Espargaro, Lecuona e Vinales. 11° Rossi che precede Marini. 14° Bastianini. Le altre classi – In Moto3 al termine di una gara ad eliminazione per l’asfalto umido la vittoria è andata a Sergio Garcia (prima in stagione) davanti a Filip Salac e Riccardo Rossi. Decimo Romano Fenati. Da segnalare l’ottavo ...

