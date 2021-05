Moto2, la classifica aggiornata dopo il GP di Francia 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) La classifica della Moto2 aggiornata dopo il GP di Francia 2021. Sul tracciato di Le Mans ha trionfato Raul Fernandez, il quale si è preso la testa del mondiale su Remy Gardner. Quest’ultimo si è reso comunque protagonista di una rimonta dal 15° al 2° posto: in classifica paga solo un punto. Podio per Bezzecchi, terzo anche nel mondiale. Lowes paga la caduta sul tracciato francese mentre Di Giannantonio, ottavo a Le Mans, è stato frenato da ben due long lap penalties. Di seguito la classifica aggiornata. L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA classifica aggiornata dopo IL GP DI Francia 2021 Raul Fernandez 90 Gardner 89 Bezzecchi 72 Lowes 66 Di Giannantonio ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ladellail GP di. Sul tracciato di Le Mans ha trionfato Raul Fernandez, il quale si è preso la testa del mondiale su Remy Gardner. Quest’ultimo si è reso comunque protagonista di una rimonta dal 15° al 2° posto: inpaga solo un punto. Podio per Bezzecchi, terzo anche nel mondiale. Lowes paga la caduta sul tracciato francese mentre Di Giannantonio, ottavo a Le Mans, è stato frenato da ben due long lap penalties. Di seguito la. L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LAIL GP DIRaul Fernandez 90 Gardner 89 Bezzecchi 72 Lowes 66 Di Giannantonio ...

