Mobilità docenti: vincolo quinquennale non sfugge al controllo del sistema informatico, previste solo due deroghe (Di domenica 16 maggio 2021) Mobilità docenti 2021: gli Uffici Scolastici sono alle prese con la convalida delle domande effettuate entro il 13 aprile. Alcuni pubblicano gli elenchi dei docenti che non avevano titolo a presentare domanda, in quanto sottoposti ai vincoli inseriti nel CCNL e non derogati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 maggio 2021)2021: gli Uffici Scolastici sono alle prese con la convalida delle domande effettuate entro il 13 aprile. Alcuni pubblicano gli elenchi deiche non avevano titolo a presentare domanda, in quanto sottoposti ai vincoli inseriti nel CCNL e non derogati. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti: vincolo quinquennale non sfugge al controllo del sistema informatico, previste solo due deroghe - jacoporex : RT @Tboeri: L'ennesima maxi-sanatoria dei precari della scuola in arrivo è uno schiaffo ai 400.000 candidati al concorso ordinario. Non ris… - Angela3v999 : RT @Tboeri: L'ennesima maxi-sanatoria dei precari della scuola in arrivo è uno schiaffo ai 400.000 candidati al concorso ordinario. Non ris… - __Martinello : RT @Tboeri: L'ennesima maxi-sanatoria dei precari della scuola in arrivo è uno schiaffo ai 400.000 candidati al concorso ordinario. Non ris… - CafarellAntonio : RT @Tboeri: L'ennesima maxi-sanatoria dei precari della scuola in arrivo è uno schiaffo ai 400.000 candidati al concorso ordinario. Non ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Docenti perdenti posto, potranno fare richiesta di utilizzazione solo in certi casi ... si sta procedendo all'individuazione dei docenti perdenti posto e alla relativa presentazione della domanda di mobilità in stato di docente in soprannumero. I docenti soprannumerari, che decidessero ...

Nasce la società per azioni buone, un laboratorio di innovazione sociale Sono docenti, comuni cittadini, imprenditori, esponenti delle associazioni e si sono costituiti in ... Gli obiettivi sono l'educazione ai mestieri e alla cittadinanza attiva, la mobilità urbana e il ...

Mobilità docenti 2021, nella domanda di trasferimento interprovinciale non vale precedenza per assistere genitore con disabilità Orizzonte Scuola ... si sta procedendo all'individuazione deiperdenti posto e alla relativa presentazione della domanda diin stato di docente in soprannumero. Isoprannumerari, che decidessero ...Sono, comuni cittadini, imprenditori, esponenti delle associazioni e si sono costituiti in ... Gli obiettivi sono l'educazione ai mestieri e alla cittadinanza attiva, laurbana e il ...