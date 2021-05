Megan Fox, 35 anni in 35 look dagli esordi a oggi (Di domenica 16 maggio 2021) Sono passati ben 17 anni da quando, al fianco di Lindsay Lohan, Megan Fox debuttò nel film Quanto è difficile essere teenager: un classico drama adolescenziale, certo, dove però l’attrice, giovanissima ma con un carisma travolgente, aveva già fatto capire che sarebbe arrivata lontano. Oggi, 16 maggio, Megan Fox compie 35 anni, e di strada dai suoi primi ruoli cinematografici ne ha fatta parecchia, a partire dal primo ruolo che l’ha portata al grande pubblico, ovvero quello di Mikaela Banes in Transformers, al fianco di Shia LaBeouf: «Non credo che nessuno di noi sapesse quanto sarebbero stati grandi i Transformers, non ne avevamo idea», ha dichiarato anni fa la star in un’intervista a The Hollywood Reporter. Leggi su vanityfair (Di domenica 16 maggio 2021) Sono passati ben 17 anni da quando, al fianco di Lindsay Lohan, Megan Fox debuttò nel film Quanto è difficile essere teenager: un classico drama adolescenziale, certo, dove però l’attrice, giovanissima ma con un carisma travolgente, aveva già fatto capire che sarebbe arrivata lontano. Oggi, 16 maggio, Megan Fox compie 35 anni, e di strada dai suoi primi ruoli cinematografici ne ha fatta parecchia, a partire dal primo ruolo che l’ha portata al grande pubblico, ovvero quello di Mikaela Banes in Transformers, al fianco di Shia LaBeouf: «Non credo che nessuno di noi sapesse quanto sarebbero stati grandi i Transformers, non ne avevamo idea», ha dichiarato anni fa la star in un’intervista a The Hollywood Reporter.

