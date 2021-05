Medio Oriente, l’appello di Papa Francesco: “In nome di Dio, cessi il frastuno delle armi” (Di domenica 16 maggio 2021) “Grandissima preoccupazione”: è il sentimento che Papa Francesco ha espresso a proposito della guerra in corso tra israeliani e palestinesi. Il pontefice, dal balcone di Piazza San Pietro, ha lanciato oggi il tradizionale messaggio domenicale del Regina Caeli e ha rivolto un appello sugli scontri in Terra Santa fra israeliani e palestinesi, sottolineando l’inaccettabilità della morte di innocenti, soprattutto dei bambini. “Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa in questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione“, ha detto Francesco. “Troppi innocenti morti, anche bambini, questo è terribile e inaccettabile, la loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro ma lo si vuole ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) “Grandissima preoccupazione”: è il sentimento cheha espresso a proposito della guerra in corso tra israeliani e palestinesi. Il pontefice, dal balcone di Piazza San Pietro, ha lanciato oggi il tradizionale messaggio domenicale del Regina Caeli e ha rivolto un appello sugli scontri in Terra Santa fra israeliani e palestinesi, sottolineando l’inaccettabilità della morte di innocenti, soprattutto dei bambini. “Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa in questi giorni, violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione“, ha detto. “Troppi innocenti morti, anche bambini, questo è terribile e inaccettabile, la loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro ma lo si vuole ...

