Marta Pellizzi | «Non vedo | non mi vedono»

marta_pellizzi : @Francesco2370 Neppure tu. - Francesco2370 : @marta_pellizzi Temo tu non abbia capito ... - marta_pellizzi : @Francesco2370 Prova due. - viviana_iaia : RT @marta_pellizzi: Sto lottando. Combatto un tumore, la perdita della vista e il taglio INPS del mio accompagnamento. Ora serve un aiuto… - Francesco2370 : @marta_pellizzi Leggere un libro non mi limita mentalmente, anzi... -

Vanity Fair.it

La battaglia di una donna è diventata quella di tutti. Il popolo del web "non molla" e si schiera con, 31enne di Imola alla quale la vita ha "già riservato 4 tumori al cervello che le hanno compromesso irreversibilmente la vista" ; la ragazza lotta con l'Inps per ottenere ciò che le ...E mezza Italia spinge, scalpita, vorrebbe farsi in quattro per aiutare. C'è un popolo di gente comune dietro la battaglia, ma ci sono anche tanti vip: l'ultimo, in ordine di tempo, ...Quattro tumori cerebrali le hanno portato via la vista. E l’Inps ha provato a portarle via l’assegno mensile. Ma lei, Marta Pellizzi, non si arrende. Anzi, si ribella. Contro il destino e le ingiustiz ...