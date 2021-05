LIVE Nadal-Djokovic 7-5 1-6 6-3, Finale Internazionali d’Italia in DIRETTA: lo spagnolo si conferma Re di Roma per la decima volta! (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 6-3 GAME SET AND MATCH RAFA Nadal! 10º successo a Roma! 40-30 MATCH POINT Nadal! Ottima prima dello spagnolo. 30-30 Nole resta in piedi nel game! Errore di Nadal in uscita dal servizio. 30-15 Servizio e diritto dell’iberico! 15-15 DIAGONALE VINCENTE DI Djokovic! Il serbo resta a galla in recupero! 15-0 Ottima prima di Nadal. 5-3 Nole si salva al servizio annullando un match point ma ora serve un miracolo. AD-40 Servizio e diritto del #1 al mondo. 40-40 Stecca Nadal sulla seconda di Nole. 30-40 MATCH POINT Nadal! Lo spagnolo può chiudere la sfida. 30-30 Servizio e diritto di Nole. 15-30 Servizio e diritto di Nole che scappa ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO SET 6-3 GAME SET AND MATCH RAFA! 10º successo a! 40-30 MATCH POINT! Ottima prima dello. 30-30 Nole resta in piedi nel game! Errore diin uscita dal servizio. 30-15 Servizio e diritto dell’iberico! 15-15 DIAGONALE VINCENTE DI! Il serbo resta a galla in recupero! 15-0 Ottima prima di. 5-3 Nole si salva al servizio annullando un match point ma ora serve un miracolo. AD-40 Servizio e diritto del #1 al mondo. 40-40 Steccasulla seconda di Nole. 30-40 MATCH POINT! Lopuò chiudere la sfida. 30-30 Servizio e diritto di Nole. 15-30 Servizio e diritto di Nole che scappa ...

