Kobe Bryant nella Hall of Fame, la moglie Vanessa tra le lacrime: "In questo momento, sono sicura che stia ridendo in paradiso" (Di domenica 16 maggio 2021) Kobe Bryant entra nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. "Ce l'hai fatta, sei un vero campione. In questo momento, sono sicura che stia ridendo in paradiso. Non ci sarà mai nessuno come Kobe, era unico nel suo genere", ha commentato tra le lacrime la moglie Vanessa Bryant, nel corso della toccante cerimonia che si è tenuta a a Uncasville (Connecticut). Un evento scandito proprio dalle parole commoventi della vedova di Bryant, accompagnata dall'icona del basket Michael Jordan. Kobe Bryant, stella dei Los Angeles Lakers, è morto in un ...

