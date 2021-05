Israele, pioggia di razzi di Hamas nella notte sulla città di Ashdod: entra in funzione l’Iron Dome – Video (Di domenica 16 maggio 2021) Si intensificano gli attacchi di Hamas verso Israele. nella notte, decine di razzi sono stati lanciati su Ashdod, città di circa 200mila abitanti a metà strada tra Gaza e Tel Aviv. Nel Video, il sistema difensivo Iron Dome entra in funzione per intercettare i razzi. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Si intensificano gli attacchi diverso, decine disono stati lanciati sudi circa 200mila abitanti a metà strada tra Gaza e Tel Aviv. Nel, il sistema difensivo Ironinper intercettare iTwitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

