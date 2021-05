Instagram down, perché il social non funziona e cosa fare (Di domenica 16 maggio 2021) I due social network più utilizzati in Italia sono Facebook e Instagram, che contano rispettivamente 31 milioni e 25 milioni di utenti attivi, come evidenziato dal report di inizio 2021 realizzato da Hootsuite e We Are social. Si tratta di tantissime persone, ed è per questo motivo che quando questi social vanno ‘down’, in riferimento ai rispettivi server, il problema riguarda quasi un italiano su due. Instagram down, perché il social non funziona La cosa certa è che quando un sito o una app vanno ‘down’, il problema può durare da alcuni minuti a parecchie ore. Dipende dalla causa. Quasi sempre dipende dai server su cui si appoggia il sito o l’app in questione che vogliamo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 16 maggio 2021) I duenetwork più utilizzati in Italia sono Facebook e, che contano rispettivamente 31 milioni e 25 milioni di utenti attivi, come evidenziato dal report di inizio 2021 realizzato da Hootsuite e We Are. Si tratta di tantissime persone, ed è per questo motivo che quando questivanno ‘’, in riferimento ai rispettivi server, il problema riguarda quasi un italiano su due.ilnonLacerta è che quando un sito o una app vanno ‘’, il problema può durare da alcuni minuti a parecchie ore. Dipende dalla causa. Quasi sempre dipende dai server su cui si appoggia il sito o l’app in questione che vogliamo ...

Giiuls : Scusate ma a voi funziona instagram? No perché vedo che postate le stories ma io ho instagram down #Amici20 - Aurycher : Ma solo io ho l Instagram in down??? #Mellos - trasheska : l’app per votare più in down di instagram in un giorno qualsiasi #amici20 - GregorioFani : Instagram down da oggi pomeriggio, pure a voi? #instagramdown #issues #issue #nonfunziona #nonfunzionainstagram mi… - frankiehinrgmc : Down with @rkomi Sai com’è, tra tassisti... #UrbanInspirations -