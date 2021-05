Insigne e Zielinski | 0-2 a Firenze il Napoli ' vede' la Champions

(Di domenica 16 maggio 2021) Tre punti pesantissimi degli azzurri in casa di una Fiorentina già salva Decidono il match l'attaccante partenopeo (anche due legni) e il polacco Gattuso a un passo dall'Europa che conta: la Juventus trema

pisto_gol : Il Napoli passa a Firenze con un rigore di Insigne-trattenuta di Milenkovic su Rrhakmani-raddoppia Zielinski-sinist… - SerieA : 0??-2?? @sscnapoli! Assist di #Insigne e tiro deviato dal limite dell'area di #Zielinski. ?? #FiorentinaNapoli… - DAZN_IT : Insigne-Zielinski: il Napoli passa per 2-0 a Firenze ?? #FiorentinaNapoli #DAZN - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PODIO - Maria Mazza su 'NM' dopo la vittoria: '1° Insigne, 2° Zielinski, 3° Osimhen' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PODIO - Maria Mazza su 'NM' dopo la vittoria: '1° Insigne, 2° Zielinski, 3° Osimhen' -

Ma ogni tentativo degli uomini di Iachini e' reso inutile dal 2 - 0 partenopeo: dopo un altro palo colpito daal 64', l'azzurro inventa l'assist poco dopo perche dal limite calcia ...Milenkovic 5: Ingenuo sul fallo che porta al rigore di, poco lucido. Soffre la velocità e ... Sfortunatissimo in occasione del tiro di, che devia nella sua porta. Bonaventura 6 : In ...Al 32' grande punizione di Insigne che con un tiro a giro colpisce la traversa ... e poi un tiro da fuori di Bonaventura bloccato da Meret. Ancora Napoli: tacco di Zielinski per Immobile che dal ...Dopo la discussa vittoria della Juventus contro l'Inter, anche al Franchi di Firenze il Var diventa protagonista. L'1-0 del Napoli sulla Fiorentina porta la firma di Insigne, che ...