Immigrati e patrimoniale | Salvini svela il piano-horror del povero illuso Enrico Letta | cannonate contro il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Ogni giorno un attacco. Ogni giorno un insulto., segretario del Pd, continua a picchiare durissimoMatteo. L'ultimo esempio ieri, sabato 15 maggio. Prima le parole del leghista sul fatto che con Pd e M5s è "impossibile fare le riforme" di fisco e giustizia, poi la replica diche ha intimato al Leghista di andarsene dal governo. Provocazione pura condita da un carnet di considerazioni sprezzanti sulla Lega e sui leghisti., da par suo, non vuole alimentare ulteriormente la polemica, cogliendo - lui sì - gli appelli di Mario Draghi di non alzare troppo i toni in maggioranza. Ma una replica arriva in un colloquio con La Stampa: "? Evidentemente è ossessionato da. Continua a parlare di me ogni ...