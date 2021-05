Il Sassuolo passa a Parma e resta in corsa per la Conference League (Di domenica 16 maggio 2021) Il Sassuolo batte il Parma già retrocesso e resta ancora in corsa per la Conference League, assieme alla Roma. Al Tardini finisce 3 - 1, al termine di un sostanziale dominio territoriale nei neroverdi,... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 maggio 2021) Ilbatte ilgià retrocesso eancora inper la, assieme alla Roma. Al Tardini finisce 3 - 1, al termine di un sostanziale dominio territoriale nei neroverdi,...

