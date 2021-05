Governo: Gualtieri, 'no Salvini a riforme fa perdere soldi, ma Pd è garanzia per il Pnnr' (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Ci sono delle increspature nella maggioranza, Salvini dice di no alle riforme. Forse non ha capito che così perderemo i soldi, ma il Pd è il baricentro e la garanzia che l'Italia non perderà la straordinaria opportunità del Pnnr". Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio 24. Nel Pd "io vedo una forte unità che nasce dalla consapevolezza di quanto fatto. Grazie al Pd l'Italia in crisi con il Papeete di Salvini è riuscita a rilanciarsi e affrontare la pandemia cambiando l'Europa e ottenendo un piano di rilancio -ha spiegato l'ex ministro dell'Economia-. Il Pd è stato decisivo per salvare l'Italia, noi abbiamo puntato sull'Europa e ottenuto che l'Europa ci aiutasse". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) - "Ci sono delle increspature nella maggioranza,dice di no alle. Forse non ha capito che cosìmo i, ma il Pd è il baricentro e lache l'Italia non perderà la straordinaria opportunità del". Lo ha detto Robertoa Radio 24. Nel Pd "io vedo una forte unità che nasce dalla consapevolezza di quanto fatto. Grazie al Pd l'Italia in crisi con il Papeete diè riuscita a rilanciarsi e affrontare la pandemia cambiando l'Europa e ottenendo un piano di rilancio -ha spiegato l'ex ministro dell'Economia-. Il Pd è stato decisivo per salvare l'Italia, noi abbiamo puntato sull'Europa e ottenuto che l'Europa ci aiutasse".

