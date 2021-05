Governo: Gualtieri, ‘no Salvini a riforme fa perdere soldi, ma Pd è garanzia per il Pnnr’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Ci sono delle increspature nella maggioranza, Salvini dice di no alle riforme. Forse non ha capito che così perderemo i soldi, ma il Pd è il baricentro e la garanzia che l’Italia non perderà la straordinaria opportunità del Pnnr”. Lo ha detto Roberto Gualtieri a Radio 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Ci sono delle increspature nella maggioranza,dice di no alle. Forse non ha capito che cosìmo i, ma il Pd è il baricentro e lache l’Italia non perderà la straordinaria opportunità del Pnnr”. Lo ha detto Robertoa Radio 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

