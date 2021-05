Giulia Stabile vince Amici 20 e raggiunge il milione di follower (Di domenica 16 maggio 2021) Quando vi abbiamo fatto il nostro personale pronostico per la vittoria di Amici 20, vi avevamo fatto, oltre due settimane fa, il nome di Giulia Stabile come possibile vincitrice. Avremmo voluto vedere Giulia sul podio perchè in questa edizione, la sua strada verso quella coppa, è stata impeccabile. Si è raccontata, si è mostrata al pubblico senza filtri, ha amato, ha tanto sorriso e riso. E ha danzato. Ha ballato perchè su quel palco trovava il suo angolo sicuro, il suo spazio nel mondo. Al centro del palco diventava quella Giulia che, come spesso ha ricordato anche Maria de Filippi, con gli altri faticava a mostrare. Una Giulia con un passato un po’ complicato alle spalle, tra azioni di bullismo subite e una scarsa consapevolezza della propria purezza e bravura. Non ci ha mai creduto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 maggio 2021) Quando vi abbiamo fatto il nostro personale pronostico per la vittoria di20, vi avevamo fatto, oltre due settimane fa, il nome dicome possibile vincitrice. Avremmo voluto vederesul podio perchè in questa edizione, la sua strada verso quella coppa, è stata impeccabile. Si è raccontata, si è mostrata al pubblico senza filtri, ha amato, ha tanto sorriso e riso. E ha danzato. Ha ballato perchè su quel palco trovava il suo angolo sicuro, il suo spazio nel mondo. Al centro del palco diventava quellache, come spesso ha ricordato anche Maria de Filippi, con gli altri faticava a mostrare. Unacon un passato un po’ complicato alle spalle, tra azioni di bullismo subite e una scarsa consapevolezza della propria purezza e bravura. Non ci ha mai creduto ...

Advertising

itsmc17 : RT @chenesaidime_: Prima ballerina donna a vincere un'edizione di Amici. GIULIA STABILE HAI FATTO LA STORIA. #Amici20 - _Maria2608 : Buongiorno Giulia Stabile ha vinto Amici20 #Amici20 - cendamo_giulia : RT @AtlantisProm: GIULIA STABILE ENTRA NELLA STORIA COME LA PRIMA BALLERINA DONNA A VINCERE TUTTO IL PROGRAMMA COMPLIMENTI #Amici20 https… - eyestrange : RT @OneArtist5: ?? GIULIA STABILE VINCE #Amici20. ?? SANGIOVANNI VINCE LA CATEGORIA CANTO. Complimenti ad entrambi, siete due talenti lumino… - _artofmoments : RT @aboutgiugiulola: non ci sarà più una Giulia Lola Stabile, la sua risata e purezza ad Amici. Non ci sarà più un Giovanni Pietro Damian,c… -