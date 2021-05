Ecco cosa e chi, ora, ha dimenticato qualcosa in un albergo! (Di domenica 16 maggio 2021) IERI – OGGI E DOMANI – LE DIMENTICANZE IN VARIE IN ALBERGO IERI IN ALBERGO 13 MAGGIO 2018: Sarri: Sarri: “Campionato perso a Firenze. Ma in albergo, non in campo” “Non so se lo scudetto l’abbia vinto la squadra più forte, la Juventus è sicuramente la più potente, sotto tutti i punti di vista. Dovevamo andare a letto più presto la sera prima di Firenze – spiega Sarri – . La squadra ha subito un contraccolpo dopo Inter-Juventus, per come è andata quella partita. Mi spiace solo aver perso il campionato in albergo e non sul campo. OGGI NELLA NELLA HALL DELL’ALBERGO L’ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24: “Fiorentina-Napoli è stata la continuazione di Juventus-Inter. Abisso era nella posizione ideale, ha visto e ha deciso di non darlo. Chiffi ha fatto moviola e l’ha richiamato alla on field review. DOMANI Domani in un … albergo vi ... Leggi su retecalcio (Di domenica 16 maggio 2021) IERI – OGGI E DOMANI – LE DIMENTICANZE IN VARIE IN ALBERGO IERI IN ALBERGO 13 MAGGIO 2018: Sarri: Sarri: “Campionato perso a Firenze. Ma in albergo, non in campo” “Non so se lo scudetto l’abbia vinto la squadra più forte, la Juventus è sicuramente la più potente, sotto tutti i punti di vista. Dovevamo andare a letto più presto la sera prima di Firenze – spiega Sarri – . La squadra ha subito un contraccolpo dopo Inter-Juventus, per come è andata quella partita. Mi spiace solo aver perso il campionato in albergo e non sul campo. OGGI NELLA NELLA HALL DELL’ALBERGO L’ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati” su Radio 24: “Fiorentina-Napoli è stata la continuazione di Juventus-Inter. Abisso era nella posizione ideale, ha visto e ha deciso di non darlo. Chiffi ha fatto moviola e l’ha richiamato alla on field review. DOMANI Domani in un … albergo vi ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La folle scelta per celebrare la 'ricchezza delle diversità'. Ma non è un caso. Ecco cosa si nasconde dietro ques… - sandronedazieri : Ieri a Milano centro, un gruppo di giovani e studenti che manifestava pacificamente per il #DDLZAN è stata bastonat… - NicolaPorro : Rispettiamo, ovviamente, il presidente #Mattarella. Ma temiamo che, in questa Italia, a correre pericolo non sia il… - SumaLoredana : @repubblica Stanno creando una guerra tra esseri umani! I risultati si vedranno tra pochi anni. Esasperazione di un'ideologia ecco cosa è! - R0BSMISSEXLOU : @oioiitommo_ Ecco infatti l'ho notato anche io sta cosa sono in flop djsjks -