Dopo la finale di Amici 20 Sangiovanni torna sui social: le sue prime parole (Di domenica 16 maggio 2021) Le prime parole di Sangiovanni Nella serata di ieri abbiamo finalmente scoperto chi è il vincitore dell’edizione numero 20 di Amici. A trionfare è stata Giulia Stabile, alle sue spalle Sangiovanni. Il cantante, tra i favoriti di quest’anno fin dall’inizio, ha regalato grandi performance insieme ai suoi compagni di viaggio. Sebbene sia arrivato secondo, il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 maggio 2021) LediNella serata di ieri abbiamo finalmente scoperto chi è il vincitore dell’edizione numero 20 di. A trionfare è stata Giulia Stabile, alle sue spalle. Il cantante, tra i favoriti di quest’anno fin dall’inizio, ha regalato grandi performance insieme ai suoi compagni di viaggio. Sebbene sia arrivato secondo, il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : “Questi siamo noi. Dobbiamo essere fieri di noi. Buona finale e dopo finale” ?? #Amici20 - federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - WittyTV : Le prime parole di Sangiovanni subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - giuliasgolden : io commento ciò che vedo. diciamo che mi sembra un po’ strana la situazione.. proprio il giorno dopo la finale. - emamarro : RT @GianniJ08: Il #Napoli questa volta non resta in albergo e conquista i 3 punti a Firenze. Con questo risultato noi al 99,9% siamo fuori… -