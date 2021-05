Covid India, ancora più di 4mila morti in 24 ore: corpi buttati nel Gange (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in India si sono registrati 311.170 nuovi contagi di Covid e più di 4mila morti. Gli ultimi dati arrivano mentre sale il timore per una diffusione del contagio anche nelle aree rurali dove vi sono poche infrastrutture sanitarie. La nuova ondata di infezioni che si è diffusa in aprile nelle grandi città ha portato al collasso gli ospedali. Ma ora vi sono sempre più notizie di persone che si ammalano nei villaggi, con i corpi dei morti che vengono buttati nel Gange o sepolti sulle rive del fiume sacro. L’esercito Indiano, in collaborazione con le ferrovie, si sta preparando per allestire ospedali da campo nelle zone più vulnerabili, riferisce l’emittente Ndtv. Il 70% degli 1,3 miliardi di abitanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 311.170 nuovi contagi die più di. Gli ultimi dati arrivano mentre sale il timore per una diffusione del contagio anche nelle aree rurali dove vi sono poche infrastrutture sanitarie. La nuova ondata di infezioni che si è diffusa in aprile nelle grandi città ha portato al collasso gli ospedali. Ma ora vi sono sempre più notizie di persone che si ammalano nei villaggi, con ideiche vengononelo sepolti sulle rive del fiume sacro. L’esercitono, in collaborazione con le ferrovie, si sta preparando per allestire ospedali da campo nelle zone più vulnerabili, riferisce l’emittente Ndtv. Il 70% degli 1,3 miliardi di abitanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid India COVID India, consegnato secondo lotto del vaccino russo Sputnik V Il secondo lotto del vaccino russo Sputnik V contro il Covid - 19 è arrivato nella città di Hyderabad, nel sud dell'India, ha comunicato l'ambasciatore russo nel paese Nikolay Kudashev. La prima partita fu consegnata a Hyderabad il 1 o maggio . In questa ...

Coronavirus ultime notizie. India, 311.170 contagi e oltre 4mila morti Il Sole 24 ORE Gb: Hancock, giusto non inserire India in lista nera prima ROMA, 16 MAG - Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha difeso la decisione di Downing Street di non inserire l'India nella "lista nera" prima del 23 aprile quando già a inizio mese erano s ...

