BMW Serie 2 Coupé - Bella la standard | eccezionale con la M davanti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 maggio 2021) Per lasciarsi alle spalle le comodità dello smart working al sole sul balcone, di questi tempi, ci vuole una forte "reason why", come direbbero quelli bravi. A maggior ragione se devi andare in un Paese che ti richiede due tamponi in tre giorni (più il terzo all'arrivo), una lettera del direttore, una registrazione digitale cavillosa che manco la Cia e quattro voli tra andata e ritorno, perché dopo la pandemia tante rotte aeree sono state tagliate. Ma Monaco, ombelico del mondo BMW, vale sempre lo sforzo. E lo vale ancora di più se ci devi andare per guidarne una, di BMW, che ancora non è uscita. E che ha tutte le premesse per entrare tra le colonne del Walhalla di Baviera: la prossima. One like no one (cit.). Ma cos'ha di tanto speciale questa nuova incarnazione della due per giustificare l'entusiasmo della vigilia? Una caratteristica ...