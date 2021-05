Benevento-Crotone 1-1, Inzaghi: “Speriamo nella Lazio e di potercela giocare a Torino” (Di domenica 16 maggio 2021) “Diciannove tiri in porta, non possiamo tenere aperta la partita, perché se lo fai poi può succedere di tutto. Dovevamo chiuderla. Non è possibile che il portiere avversario sia sempre il migliore in campo. Dobbiamo farci un esame di coscienza, avevamo la gara in pugno. Aspettiamo martedì, abbiamo ancora una speranza nella Lazio e Speriamo di potercela giocare a Torino”. Così Filippo Inzaghi dopo l’amaro pareggio contro il Crotone rimediato dal suo Benevento la cui salvezza è appesa a un filo: “Adesso c’è dispiacere, la partita era finita. Il calcio però è questo. Il Crotone come è giusto che sia non c’ha regalato nulla, se la Lazio fa lo stesso e vince possiamo giocarci l’ultima. Oggi abbiamo perso ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) “Diciannove tiri in porta, non possiamo tenere aperta la partita, perché se lo fai poi può succedere di tutto. Dovevamo chiuderla. Non è possibile che il portiere avversario sia sempre il migliore in campo. Dobbiamo farci un esame di coscienza, avevamo la gara in pugno. Aspettiamo martedì, abbiamo ancora una speranzadi”. Così Filippodopo l’amaro pareggio contro ilrimediato dal suola cui salvezza è appesa a un filo: “Adesso c’è dispiacere, la partita era finita. Il calcio però è questo. Ilcome è giusto che sia non c’ha regalato nulla, se lafa lo stesso e vince possiamo giocarci l’ultima. Oggi abbiamo perso ...

Advertising

SkySport : BENEVENTO-CROTONE 1-1 Risultato finale ? ? #Lapadula (13') ? #Simy (90+3') ? Serie A - 37^ Giornata ?… - ZZiliani : CLAMOROSO! IL #BENEVENTO IN 11 CONTRO 10 SI FA RAGGIUNGERE AL 93’ DAL #CROTONE (#Simy) E GRAZIE A QUESTO RISULTATO… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - _gf_11 : Se non vinci contro il #Crotone in 10 è giusto che vai in B,a malincuore per Pippo eh,però che cazz #benevento #SerieA - Bice967 : RT @GianniJ08: Crotone Juve 1-1 Juve Verona 1-1 Lazio Juve 1-1 Benevento Juve 1-1 Juve Atalanta 1-1 Juve Fiorentina 0-3 Verona Juve 1-1 Juv… -